У фрисбистов Петроградского района уже начались тренировки на свежем воздухе. Первая прошла 16 апреля на спортивной площадке (Кронверский проспект, 45).
Ребята занимаются в нашей спортивной секции Школа «Юный фрисбист».
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У фрисбистов Петроградского района уже начались тренировки на свежем воздухе. Первая прошла 16 апреля на спортивной площадке (Кронверский проспект, 45).
Ребята занимаются в нашей спортивной секции Школа «Юный фрисбист».