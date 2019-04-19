Фоторепортаж с открытой тренировки бойцов UFC перед турниром в Петербурге

В клубе А2 Green Concert на Петроградской стороне сегодня, 17 апреля, состоялась открытая тренировка бойцов UFC, которые примут участие в поединках грядущего турнира в Санкт-Петербурге.