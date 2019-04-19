Во Фрунзенском районе открыта регистрация на «Семейные игры на Кубок главы администрации», которые пройдут 28 апреля в СК «Энергия Высоты».

К участию приглашаются семьи из двух и трех человек, в которых детям от 4 до 14 лет. Это может быть как один родитель с ребенком, так и двое или и родитель и двое детей.

Участников ожидают веселые конкурсы, эстафеты, розыгрыши призов и интерактивная зона. Это будет по-настоящему жаркий и веселый праздник семей.

Узнать подробности можно по номеру 246-26-28 // 246-26-29. Необходимо предварительно зарегистрироваться по электронной почте: sport.zayavka@mail.ru.