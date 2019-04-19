Этот уикенд окажется весьма богатым на спортивные события: 20 и 21 апреля в Петербурге можно будет посмотреть выступления лучших юниоров по плаванию, затем сходить на футбол и завершить вечер настоящим турниром UFC.

В традиционной подборке событий Nevasport рассказывает любителям спорта, куда можно сходить в этот уикенд в Петербурге.

Смешанные единоборства. UFC Fight Night 149

Когда: Суббота, 20 апреля

Где: СК «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18

Долгожданный петербургский турнир UFC наконец-то состоится уже в эти выходные. Главный бой вечера – россиянин Алексей Олейник, заменивший Александра Волкова, против голландца Алистара Оверима. В файт-карде также значатся поединки Антонины Шевченко, Ислама Махачева и Ивана Штыркова. Фоторепортаж Nevasport с открытой тренировки бойцов турнира можно посмотреть здесь. Билеты на шоу ещё остаются в продаже. Начало турнира запланировано на 17:00 по московскому времени.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» — «Локомотив Кубань»

Когда: Воскресенье, 21 апреля

Где: КСК «Сибур Арена», Футбольная аллея, 8

На паркете «Сибур Арены» санкт-петербургский «Зенит» сразится с южными гостями из Краснодара – в северную столицу пожалует «Локомотив Кубань». Подопечные Жоана Плазы после трех поражений подряд попробуют реабилитироваться перед домашними трибунами, однако «Локомотив» победить будет сложно: они и находятся выше в таблице, и на старте сезона «Зенит» разгромно проиграл на Кубани. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» — «Зенит», Смотри+ Арена

Когда: Суббота, 20 апреля

Где: Стадион «Газпром-Арена», Футбольная аллея, 1

Снова на «Газпром-Арене» «Зенит» откроет самую большую в России фан-зону: болельщикам сине-бело-голубых предложат на огромном экране посмотреть на матч лидеров чемпионата – «Зенита» и «Краснодара». Игра стартует в 21:00 по московскому времени в г. Краснодар. Перед матчем болельщики «Зенита» смогут взять автограф у Далера Кузяева, послушать выступления музыкантом T-Fest и Shortparis, а также поучаствовать в традиционных зонах активности Фан-променада.

Футбол. ОЛИМП-Первенство ФНЛ. «Зенит-2» – «Нижний Новгород»

Когда: Суббота, 20 апреля

Где: СК «Петровский», малая арена

«Зенит-2» в рамках первенства Футбольной национальной лиги принимает «Нижний Новгород» с берегов Волги. Вторая команда «сине-бело-голубых» находится на подъеме после выездной победы над калининградской «Балтикой», поэтому будет интересно посмотреть на её противостояние с представителем топ-5 турнирной таблицы чемпионата. Поддержать команду Владислава Радимова можно будет в субботу на Малой спортивной арене стадиона «Петровский», начало в 15:00 по московскому времени.

Плавание. Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин»

Когда: 20-21 апреля

Где: СК «Центр плавания», г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д.10Д

Традиционные соревнования по плаванию для юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет стартую в Петербурге уже в эти выходные. Ожидается, что в турнире примут участие более 800 юных пловцов, будут разыграны 20 комплектов медалей в разных дисциплинах. В 10 утра по московскому времени начинаются первые заплывы, в основном, отборочные, в 17:00 стартует вечерняя часть соревнований. В субботу перед стартом вечерних заплывов пройдет церемония открытия турнира, на которой выступит четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Вход для зрителей — свободный.