Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поучаствует в нескольких шоу в Японии.

Гастроли шоу The Ice стартуют в Осаке (27–28 июля), затем перемещаются в Ниигату (30-31 июля и 1 августа) и Нагою (3–4 августа). Ранее олимпийская чемпионка рассказала, что хочет вывести на лёд Японии свою собаку Масару.

Увидеть Загитову в Краснодаре при этом можно будет уже в ближайшие выходные: 20 и 21 апреля там пройдет шоу Тутберидзе, которое транслирует даже Первый канал.

В шоу The Ice примут участие американские фигуристы Нэтан Чен и Мэрайя Белл, японцы Шома Уно и Марин Хонда, представитель Китая Цзинь Боян.

Напомним, на чемпионате мира Загитова завоевала золотую медаль. Теперь в её активе есть победы на всех крупных турнирах — на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, а также в финале Гран-при.