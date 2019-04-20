Уже сегодня в Петербурге состоится турнир UFC Fight Night. Главным событием вечера станет бой двух ветеранов — российского бойца Алексея Олейника и голландца Алистара Оверима.

Российско-украинский боец вышел на замену Александру Волкову всего несколько недель назад, когда стало известно о травме последнего. Олейник — яркий представитель ММА, 41-летний боец владеет стилем джиу-джитсу и техникой боевого самбо, которая заточена на борьбу в партере.

Олейник очень медлителен в стойке, поэтому во время боя он цепляется за любую возможность, чтобы провести свой захват. Отсюда и кличка — «удав». Это первый боец в истории ММА, который сделал сложное по исполнению удушение «Иезекииль» в клетке. За счет этого приема он выиграл два последних боя в UFC.

У Олейника за его профессиональную карьеру насобиралось 69 боев, поэтому его поединок с Оверимом станет юбилейным. Из этих боев он выиграл 57 схваток, 11 проиграл и одну свел вничью. В клетке UFC Олейник провел девять боев, завершив победой семь из них. В своем последнем поединке в промоушене Олейник «задушил» ударника Марка Ханта, переведя бой в партер уже в первом раунде.

Олейник неуверенно чувствует себя в стойке, его главная цель — повалить соперника на настил. Там он умеет показать свое превосходство. А вот в стойке из-за медлительности в ногах ему приходится несладко. Соперники это знают и стараются наносить сильные удары, держа при этом дистанцию.

Оппонент Олейника по бою в «Юбилейном» — «разрушитель» Алистар Оверим. Это тоже ветеран — голландцу скоро будет 39. Его козыри противоположны Олейнику — Оверим владеет навыками кикбоксинга, муай тай и греплинга. Голландец — популярный боец в мире смешанных единоборств. Оверим любит работать в стойке, хотя и умеет бороться в партере.

Всего на профессиональной арене Оверим провел 62 боя, одержал в них 44 победы и 17 раз терпел поражение. В UFC он подписан с 2011 года. За это время 15 раз выходил в октагон, где одерживал девять побед и шесть раз проигрывал. Оверим предпочитает сходиться в схватке с именитыми бойцами. За последние три года он сражался с Вердумом, Нганну, Маочичем и Хантов. В своем последнем поединке он вынес ударами в партере россиянина Сергея Павловича уже в первом раунде.

Нужно признать, что в бою с Олейником Овериму будет непривычно. Его последний опыт — это работа против ударников, которых он успешно переводил в партер и работал в клинче. Олейник — чистый борец, а значит Овериму придется нажимать на стойку. Представитель Нидерландов способен это сделать — за счет длинных рук, хорошей работы ногами он сможет держать дистанцию между ним и Олейником.

Овериму придется тяжело. Его надежный козырь — свобода в ударе из ближней дистанции — работать не будет. Оверим просто не рискнет это делать, поскольку не захочет бороться с Олейником в партере. Россиянину достаточно одного захвата — на настиле он чувствует себя как король. Так что Оверим будет работать в стойке, занимая среднюю дистанцию.

Возможно, Оверим не будет форсировать события, но обязательно будет держать высокий темп. Ветерану Олейнику и так не хватает подвижности, а на поздних раундах это скажется еще сильнее. В этой связи можно прогнозировать, что поединок завершится досрочно. Оба будут пытаться ускорить его окончание. Олейник при первой возможности будет искать захват, а Оверим будет пытаться уничтожить российского бойца, нагнетая скорость.