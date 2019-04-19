Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не стали прогнозировать, как пройдет матч «Краснодара» и «Зенита», команд, игроками которых они являются.

На соответствующий вопрос корреспондента «СЭ» Мамаев промолчал, а Кокорин что-то пробурчал себе под нос.

Матч состоится завтра в 21:00 мск в «Краснодаре». Именно предыдущая встреча команд, которую «Зенит» выиграл со счетом 2:1, закончился для Кокорина и Мамаева арестом. Сейчас в Пресненском горсуде Москвы идет слушание дела о хулиганстве и побоях, по которому футболисты проходят обвиняемыми.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит» можно посмотреть здесь >>