На турнире серии «Мастерс-1000» стартовал четвертьфинальный матч между теннисистами Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым.

Для выхода в 1/4 финала российскому теннисисту пришлось одолеть грека Стефаноса Циципаса, а Джокович оказался сильнее американца Тейлора Фритца.

Ранее Джокович и Медведев встречались на кортах три раза, все матчи выиграл сербский теннисист. Джокович был посеян на турнире под первым номером и является первой ракеткой мира, Медведеву достался 10-й номер.

Медведев впервые принимает участие в четвертьфинале турниров серии «Мастерс». Победитель пары примет участие в полуфинале соревнований и сыграет либо против итальянца Лоренцо Сонего, либо против серба Душана Лайовича. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.