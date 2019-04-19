Бойцы смешанного стиля, которые выступят на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, поучаствовали в открытом взвешивании накануне боев. По информации интернет-портала MMAFighting, все участники прошли процедуру успешно.

Бойцы, который встретятся в главном поединке вечера, Алистар Оверим и Алексей Олейник также прошли процедуру: россиянин оказался легче своего противника почти на 4 килограмма. Вес Оверима составил 245 фунтов, в то время как вес Олейника — 237.

Россиянин Ислам Махачев весит столько же, сколько его соперник Арман Царукян — 155 фунтов. Равное количество фунтов и у представительниц женской пары турнира Антонины Шевченко и Роксаны Модаффери — по 125.

Турнир UFC Fight Night 149 в Петербурге пройдет уже завтра, 20 апреля, в СК «Юбилейный». Начало бойцовского вечера запланировано на 17:00.