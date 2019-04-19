Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщил официальный «Твиттер» турнира.

Во вторник «Барселона» на «Камп Ноу» сыграла в четвертьфинале ЛЧ с английским клубом «Манчестер Юнайтед»: Месси забил два гола из трех. Итоговый счет составил 3:0 и это позволило «Барсе» пройти в полуфинал турнира. В первом матче против манкунианцев Месси получил травму носа.

За награду лучшего игрока недели Месси соперничал с защитником «Аякса» Матейсом Де Лигтом, форвардом «Ливерпуля» Роберто Фирмино и нападающим «Тоттенхэма» Сон Хен Мином.

В полуфинале Лиги чемпионов команда Лионеля Месси сыграет с «Ливерпулем». Первый матч состоится во вторник, 1 мая, в Барселоне, ответная встреча в Англии назначена на среду, 7 мая.