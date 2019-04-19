Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил о том, что их с Миланой Тюльпановой сын Артемий останется с матерью. Об этом футболист заявил в своем «Инстаграме».

Кержаков заявил, что ради таких моментов, как на фото, он согласился с исковыми требованиями бывшей супруги. «Хочется быть с Артемием как можно чаще и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе», — заявил экс-форвард, добавив, что за последние 4 месяца он видел сына 6 раз и ему постоянно запрещают его видеть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 18 Апр 2019 в 11:35 PDT

«На сегодняшний день, условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь это все закончится во вторник и наши с Артемием встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 мин в закрытой комнате», — заключил Александр Кержаков.

Напомним, Артемий Кержаков родился в апреле 2017 года, в 2018 году супруги приняли решение развестись и вступили в борьбу за сына.