Онлайн-канал санкт-петербургского футбольного «Зенита» Z+ не будет транслировать матч команды с ФК «Краснодар» в рамках 24 тура Чемпионата России. Об этом сообщает портал «Спорт День За Днем».

Причины отсутствия трансляции неизвестны, однако это может быть связано с тем, что игру покажут по общедоступному федеральному телеканалу «Матч ТВ«. Предыдущая трансляция на Z+ собрала гораздо меньше просмотров, чем скандальный дебютный эфир: встречу «Зенита» и «Локомотива» также показывали на общероссийском телевидении.

Как сообщает «Спорт День За Днем», теперь будущее Match day TV «сине-бело-голубых» под вопросом. Трансляцию игры «Зенита» с «Краснодаром» также можно будет увидеть на сайте Nevasport.

Ранее стало известно, что житель Москвы подал в суд на ФК «Зенит» за дерзкие высказывания Сергея Шнурова о столице в эфире онлайн-канала Z+.