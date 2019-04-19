Футбольный клуб «Ростов» заявил, что полностью погасил задолженность перед санкт-петербургским «Зенитом» за аренду защитника Михи Мевли. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК «Зенит» полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены», — заявили представители клуба. «Ростов» утверждает, что с «Зенитом» их связывают традиционные хорошие отношения, а все недопонимания рассматриваются в рабочем порядке.

Ранее стало известно, что «Зенит» обратился в РФС с просьбой наказать «Ростов» запретом на регистрацию новичков, поскольку за аренду Михи Мевли не была выплачена оговоренная сумма.

Миха Мевля являлся игроком «Ростова» с 2016 по 2017 год, затем перешел в петербургский «Зенит». В феврале 2019 года словенский защитник вернулся в бывший клуб на правах аренды.