Президент республики Беларусь Александр Лукашенко выступил против огромных трат минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиги. Об этом он заявил в послании народу и Национальному собранию.

Лукашенко против бешеных зарплат в спорте, как в минском „Динамо“. «До 15 миллионов в год имеют и что показали? Может, один год они ещё во главе с Шуневичем опозорятся, а дальше — не нужна нам эта КХЛ и вообще такая команда. За эти деньги мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси!», — цитирует президента РБ портал «Прессбол!».

Также Лукашенко вспомнил победу белорусов на проходящем в эти дни Юношеском чемпионате мира: «Как будто эти пацаны, что вчера выиграли у чехов, хуже хоккейной империи. Они же здесь учились, у всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте!».

Напомним, «Динамо» Минск занял последнее место в регулярном чемпионате КХЛ, опередив лишь «Слован».