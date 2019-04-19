Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев планирует посетить четвертый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Встреча ЦСКА и «Авангарда» пройдет сегодня, 19 апреля, в Балашихе, на временной арене омичей. В этом поединке может определиться обладатель Кубка Гагарина: если побеждает ЦСКА, то именно армейский клуб заберет трофей, поскольку уже имеет три победы в серии со счетом 5:2, 3:0 и 2:0. Если победит «Авангард», то серия продолжится как минимум на одну игру и переедет на «ЦСКА-Арену» в Москву.

Ранее Медведев уже бывал на играл плей-офф КХЛ: он посещал один из матчей полуфинальной серии между СКА и ЦСКА в Москве. В том матче победу одержал московский клуб.