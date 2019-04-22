Nevasport представляет подборку наиболее душноватых комментаторов главного спортивного телеканала страны. Смотреть игру с их комментариями становится трудновато — проще выключить звук.

Артем Шмельков

Один из самых неуравновешенных комментаторов. Работает на гандболе и английском футболе. На трансляциях ручного мяча постоянно подтрунивает над своим коллегой по репортажу Сергеем Приголовкиным («Что скажете, Сергей Николаевич?») Реально думает, что он пуп земли. Это также отражается, когда он сам играет в футбол: несколько месяцев назад Шмельков был неадекватен и повздорил с блогерами команды «Амкал» на совместном футбольном матче с командой «Матч ТВ». Нынче Шмельков комментирует по большим праздникам — гандбола немного, а на футболе большая очередь, в которой Артем редко попадает в ротацию. Недавно вот работал на матче «Наполи»-«Арсенал» в паре с Казанским.

Александр Шмурнов

Латентный болельщик «Спартака» — но это ладно. Шмурнов постоянно умничает в репортажах, выводя слащавые формулировки. В результате иногда попадает с ними в лужу.

Вот типичный Шмурнов — пример из реального матча АПЛ прошлого сезона между «Челси» и «Манчестер Сити». Александр начинает рассказывать о тактике, которая присуща команде Гвардиолы (смещающиеся в центр крайние защитники). Комментатор хочет проиллюстрировать свои слова примером, но вместо игроков «Манчестер Сити» по ошибке называет футболистов «Челси». «И обратите внимание, у Гвардиолы, как играют, с удовольствием смещаясь в центр, вот эти латерали, оставляя зоны, как раз Аспиликуэта, например, для Нгуло Канте…» Тут Шмурнов понимает, что называет игроков «Челси», но все равно продолжает: «…Ну а Делф…эээ…».

Вместо извинений Шмурнов решает выкручиваться: «И у той, и другой команды, конечно, я имею в виду. Слегка увлекся перечислениями». Но понятно же, что Шмурнов говорил конкретно о тактике Сити и Гвардиолы, ведь тот «Челси» играл по другой системе — в три центральных защитника, где латерали в центр не уходят.

Михаил Моссаковский

Миша звучит как отличник у доски — все формулировки выверены будто бы заучены. Оттого его слушать скучно и даже тошно. Постоянно несет что-то на серьезных щщах, то с сайдлайна, то из кабины. Ну и любит вести программу «Все на Матч», где с озабоченным видом смотрит в камеру, подмечая очередную банальность. В общем, душноватый кадр.

Миша был так уверен в победе ЦСКА в текущем чемпионате РПЛ, что даже поспорил с кем-то на этот счет. Весенняя часть чемпионата показала насколько Моссаковский «глубоко» погружен в профессиональную область. С прогнозом Мосс сел в лужу.

Роман Гутцайт

Комментатор, к которому не придерешься. Вроде все по делу, не ошибся ни разу, это сказал, то отметил. Но банально и однообразно. Не хватает остринки, какого-то рок-н-ролла в эфире. Со всей своей предсказуемостью и однообразием Гутцайт ведет программу «Тотальный футбол», где задает банальные и примитивные вопросы про тактику своему гостю.

Адекватный человек, неплохой по звучанию комментатор, но очень скучный и однообразный. На длинной дистанции слушать одни и те же интонации — «простите, я выключу звук».

Дмитрий Губерниев

Мистер биатлон с недавних пор залез еще и в лыжи. Любитель покричать за российских спортсменов на финише, но поскольку это в последнее время случается нечасто, в репортажах Губерниева все больше слышится желание поддеть российских ребят и тренеров. В свое время ему не угодил один из бывших лучших российских биатлонистов, а тогда тренер Павел Ростовцев, теперь ему не нравится гениальная в прошлом лыжница Елена Вяльбе.

Губерниев — человек-эпатаж. Будь его воля, он сам бы надел лыжи и взял винтовку, чтобы показать как надо. Но поскольку его навык — молоть языком, Дима и упражняется в своей работе, а затем не забывает что-то ляпнуть в инстаграме.