Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась информацией, что лучше всего действует на неё в качестве мотивации.

В интервью японскому спортивному порталу bunshun.jp фигуристка рассказала: «Мне нравилось стоять на подиуме и получать медали с детства. По этой причине я могу пережить тяжелые тренировочные дни, когда я встаю на подиум с хорошим выступлением, я чувствую, что хочу добиться еще лучших результатов. Это самая большая мотивация для меня». Также в интервью Загитова поблагодарила своих родителей, поскольку без помощи и поддержки семьи она бы ничего не добилась в спорте.

Напомним, в этом сезоне Алина Загитова выиграла чемпионат мира в Сайтаме, став первой россиянкой, которой покорились все главные титулы в женском одиночном катании.