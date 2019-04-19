В интернете опубликовали полную видеозапись драки компании Павла Мамаева и Александра Кокорина с чиновниками в кафе «Кофемания». Хронометраж ролика активной фазы драки, который опубликовал телеканал РЕН-ТВ, составляет 12 минут.

Напомним, инцидент произошел 8 октября 2018 года в кафе «Кофемания», которое располагается в центре Москвы. После бурной ночи компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева шумела и непристойно себя вела. Директор департамента Минпромторга Денис Пак сделал компании замечание, на что Кокорин ударил его стулом, а затем от рук Мамаева и Протасовицкого пострадал подоспевший директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

С 11 октября четверо фигурантов дела братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий находятся в СИЗО-2 «Бутырка». В Пресненском суде г. Москвы вторую неделю продолжается рассмотрение дела по существу.