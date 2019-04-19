С нового соревновательного сезона в сборной России по биатлону появится начальник команды. Информацию об утверждении новой должности в штабе сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

В интервью агентству ТАСС Нуждов заявил, что начальник команды будет заниматься административно-хозяйственными вопросами, которые в минувшем сезоне приходилось решать главному тренеру Анатолию Хованцеву. «Это позволит ему не отвлекаться на организационные моменты, а сосредоточиться на выполнении своих основных обязанностей», — считает первый вице-президент СБР.

Также новый член сборной будет отвечать за дисциплину спортсменов во избежание повторения ситуаций подобной опозданию Евгения Гараничева на старт гонки Кубка мира.

Кто в штабе займет новую должность, пока неизвестно: сейчас объявлен конкурс на её замещение.