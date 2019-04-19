Молодежная команда футбольного клуба «Зенит» упустила в концовке встречи победу над «Краснодаром«, матч завершился вничью. Встреча прошла в рамках 24 тура первенства молодежных команд Российской Премьер-лиги.

Счет в матче открыли гости из Северной столицы: на 20-й минуте гол забил полузащитник «сине-бело-голубых» Андрей Анисимов. Матч бы закончился минимальной победой «Зенита«, однако в компенсированное ко второму тайму время счет сравняли футболисты «Краснодара». Спасительный для «быков» гол на 90+2 минуте забил Никита Сергеев.

После встречи «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице молодежного первенства, имея в активе 43 очка. У «Краснодара» на одно очко больше, они — четвертые. Следующую встречу команда из Петербурга проведет дома против московского «Динамо«.