20-21 апреля в Краснодаре стартует первый тур Чемпионата России по регби-7. За победу в турнире сразятся 12 команд, которые распределены на 3 группы в соответствии с рейтинговыми очками.

20 апреля мужская команда по регби-7 «Нарвская застава» сыграет в группе «А» с «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Металлургом» (Новокузнецк) и «Стрелой» (Казань).

Расписание игр:

10:20 Металлург — Нарвская Застава

12:00 ВВА-Подмосковье — Нарвская Застава

14:00 Нарвская Застава — Стрела

21 апреля по итогам игр в группах состоятся финальные игры, которые определят рейтинг команд после 1 тура.

Весь чемпионат пройдёт в четыре тура:

27-28 апреля в Краснодаре состоится 2 тур

10-11 августа — 3 тур в Пензе.

16-17 августа — 4 тур в Красноярске.