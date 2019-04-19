Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев лишён водительских прав на четыре месяца.

Напомним, полузащитник стал инициатором инцидента с участием гражданина США.

Футболист находился за рулём своего автомобиля и не успел вовремя затормозить перед «зеброй», из-за чего задел пешехода. Пострадавшим оказался 29-летний американец Майкл Коу Джон Эли. Между сторонами произошла потасовка, в результате чего Гулиев сломал американцу нос.

На место происшествия прибыла полиция и доставила участников инцидента в отделение. Как сообщил сам Гулиев, стычку спровоцировал Эли, ударив по автомобилю. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, которые диагностировали перелом костей носа. Американец отказался от госпитализации, конфликт закончился примирением сторон.