Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. В четвертьфинальном поединке россиянин одержал верх над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась в трёх партиях со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. За это время Медведев трижды подал навылет и совершил две двойные ошибки, а также реализовал пять из десяти брейк-пойнов. Джокович записал на свой счёт четыре эйса, три двойные ошибки и два брейка.

Следующим соперником Медведева вновь станет представитель Сербии: в полуфинале россиянин встретится с Душаном Лайовичем.

Напомним, действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль