Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила талисманы олимпийской команды России.

Напомним, маскотами сборной сделали кота-ушанку и медведя-неваляшку.

По мнению Бестемьяновой, новые талисманы выглядят очень мило. «Тряпка-кот нам с Игорем Бобриным даже больше понравился», — сказала экс-спортсменка, слова которой приводит News.ru. Она пояснила, что кот выглядит очень оригинально. А вот медведь понравился олимпийской чемпионке меньше — всё дело в его цвете. «Какой-то уж очень он синий». — посетовала Бестемьянова.

Бывшая фигуристка добавила, что талисманов прорабатывали под японский вкус, так как в Токио и в Японии в целом своё видение различных вещей.

Напомним, Nevasport предлагает читателям принять участие в голосовании на тему новых талисманов.