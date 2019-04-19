Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что на данный момент нет никаких причин для сокращения числа спортсменов и тренеров.

Как сообщает агентство «Р-Спорт», Драчёв считает, что страна не должна экономить на таких видах спорта, как биатлон.

«У нас огромный, медалеёмкий вид спорта, — пояснил Драчёв. — Двенадцать комплектов разыгрывается, поэтому, на мой взгляд, нет смысла экономить на одном-двух людях». Специалист считает, что команде надо попробовать поработать в большом составе, чтобы выбрать лучших. Глава СБР уверен, что экономию можно найти и в другом месте, а на таких видах спорта, как биатлон, экономить неправильно.

Свою точку зрения Драчёв аргументировал тем, что команда готовится к ближайшему чемпионату мира и к Олимпийским играм.