Генеральный директор футбольного клуба «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился мнением о нападающем «Зенита» Антоне Заболотном, который раньше защищал цвета команды из Ленинградской области.

Матюшенко выразил сомнения по поводу того, что Заболотный сможет стать основным игроком «Зенита», так как для этого ему потребуется много игровой практики. «К нам Антон переходил в статусе далеко не лидера, — сказал специалист, слова которого приводит «Спорт день за днём». — Мы брали его из «Факела» в аренду. Дали шанс – и он раскрылся».

По мнению Матюшенко, попадание Заболотного в «Зенит» — большое достижение, но возможно футболисту надо уйти в аренду, чтобы проводить больше времени на поле. Специалист отметил, что Заболотный является игроком уровня Премьер-лиги, однако из-за перехода в «Зенит» Сердара Азмуна он не будет попадать в основной состав команды.