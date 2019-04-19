Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв рассказал о профессионализме нападающего Павла Дацюка.

Специалист отметил, что Дацюк является прекрасным хоккеистом, которого сложно кем-либо заменить. «В чём секрет его долголетия? Секрет обычно сидит в голове», — сказал Воробьёв, слова которого приводит официальный сайт КХЛ. Тренер пояснил, что имеет в виду профессиональное отношение к делу и саморазвитие. «Он пристально следит за собой и никогда не останавливается в развитии», — заявил Воробьёв.

Напомним, Дацюк входит в состав петербургского СКА с 2016 года. Ранее нападающий ответил на вопрос об участии в предстоящем чемпионате мира. «А у вас билеты есть туда? Если есть, дадите мне тогда, поедем вместе», — сказал спортсмен журналистам