Руководитель команды «Макларен» Жиль де Ферран прокомментировал гонку на Гран-при Китая, в которой пилоты его команды, а также россиянин Даниил Квят стали участниками аварии уже на первом круге.

«Иногда гонки бывают жестокими, и Китай нам это показал, — приводит слова Жиля де Феррана The Checkered Flag. — Инцидент на первом круге полностью разрушил нашу гонку, но мы постарались сделать всё возможное и упорно двигались к финишу».

Напомним, на первом круге Квят столкнулся с двумя болидами «Макларена«, сместив их с трассы. За это гонщика наказали проездом по пит-лейну. На 43 круге россиянин сошел с дистанции из-за проблем с машиной. Они преследовали его еще во время свободной практики, когда в болиде меняли двигатель.