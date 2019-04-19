Российский теннисист Даниил Медведев решил не продолжать борьбу в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, где в дуэте с Марсело Демолинером он вышел в четвертьфинал. Таким образом их соперники вышли в полуфинал напрямую.

Скорее всего, причиной такого решения стала усталость: сегодня, 19 апреля, Медведев в четвертьфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. К тому же теннисист, вероятно, хочет сосредоточиться на выступлении в полуфинале.

Напомним, встреча Медведева и Джоковича завершилась в трёх партиях со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. За это время Медведев трижды подал навылет и совершил две двойные ошибки, а также реализовал пять из десяти брейк-пойнов. Джокович записал на свой счёт четыре эйса, три двойные ошибки и два брейка.