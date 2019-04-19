Российский гонщик Виталий Петров, ранее выступавший в Формуле-1, поделился мнением по поводу аварии с участием Даниила Квята, которая произошла в гонке Гран-при Китая.

«Думаю, судьи немного поторопились с таким жестким решением», — сказал Петров, слова которого приводит Somanyhorses. По мнению Петрова, инцидент на трассе можно назвать гоночным и не наказывать за него так жестоко. «Нарочно в отношении Сайнса он ничего не делал», — заявил россиянин.

Напомним, на первом круге Квят столкнулся с двумя болидами «Макларена«, сместив их с трассы. За это гонщика наказали проездом по пит-лейну. На 43 круге россиянин сошел с дистанции из-за проблем с машиной. Они преследовали его еще во время свободной практики, когда в болиде меняли двигатель.