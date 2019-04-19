Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о том, для чего спортсменам необходимо подписывать договор с организацией.

Нуждов отметил, что подписывать договор биатлонистов обязывает, прежде всего, здравый смысл. «Если человек, прочитав документ, в котором заложена идея увеличения эффективности работы, отказывается его подписывать, тогда к этому человеку возникает определенное отношение», — заявил специалист, слова которого приводит «Р-Спорт».

Нуждов добавил, что только федерация может решить, кто из спортсменов будет заявлен на международные соревнования. Специалист подчеркнул, что СБР может не заявить на старты тех, кто откажется подписывать договор.

Ранее сообщалось, что с нового соревновательного сезона в сборной России по биатлону появится начальник команды.