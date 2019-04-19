Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Для Медведева эта победа стала первой в матчах с представителями «Большой тройки», в которую, помимо Джоковича, входят Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Ранее Медведев трижды играл с Джоковичем и трижды — с Федерером, но никогда не встречался с Надалем.

Напомним, встреча Медведева и Джоковича завершилась в трёх партиях со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. За это время Медведев трижды подал навылет и совершил две двойные ошибки, а также реализовал пять из десяти брейк-пойнов. Джокович записал на свой счёт четыре эйса, три двойные ошибки и два брейка.