Сервисмен швейцарского лыжника Дарио Колоньи, который является четырёхкратным олимпийским чемпионом, задержан австрийской полицией по подозрению в распространении допинга.

Как отмечает TV2, к самому Колонье у полиции нет никаких вопросов: лыжник не подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

Австрийская полиция допросила сервисмена, после чего он был отпущен на свободу. По информации источника, специалист был связан с клиникой доктора Марка Шмидта, которая помогала спортсменам из множества стран принимать допинг.

Самого Шмидта задержали во время чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года, который проходил в австрийском Зеефельде.

Также уточняется, что сервисмен устроился работать в сборную Швейцарии только перед началом минувшего сезона.