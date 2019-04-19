Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала новый показательный номер.

В Корее на шоу Ice Fantasia 2019 Медведева выступила под песню известной американской певицы Арианы Гранде «7 Rings» из нового альбома Thank U, Next. Фигуристка появилась на льду в откровенном костюме розового цвета, который ранее стал предметом обсуждений среди болельщиков.

Видео выступления опубликовал на своей странице в «Твиттере» друг Медведевой, певец Кристиан Костов.

I mean… just look at her 💕@JannyMedvedeva @ArianaGrande you have to see this! pic.twitter.com/ac9kevPurk — Kristian Kostov (@KristianKostov_) April 19, 2019

Напомним, в минувшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России, что позволило ей попасть на чемпионат мира. В Сайтаме фигуристка выступила успешно и завоевала бронзовую награду.

Накануне Медведева выразила мнение, что её возможностей достаточно для того, чтобы разучить сложные технические элементы. У себя в «Инстаграме» Медведева ответила на комментарий болельщика, который сомневается в том, что фигуристка справится со сложными элементами. «Физиологически их выполнять вы скорее всего уже не сможете», — заявил поклонник фигурного катания. «Вот и посмотрим», — ответила Медведева.