Футбольный клуб «Арсенал» встретится с испанской «Валенсией» в матче полуфинала Лиги Европы. Первая игра пройдет в Англии 2 мая, ответная встреча состоится в Испании неделей позже.

Перед началом полуфинального раунда букмекеры оценили шансы обеих команд и выявили фаворита. По мнению аналитиков, более вероятным исходом двух встреч будет победа «Арсенала». На выход англичан в финал ставят с коэффициентом 1.55, что соответствует вероятности в 54%.

Шансы «Валенсии» оцениваются скромнее, но незначительно. На испанский клуб ставят с коэффициентом 2.10 — 46% вероятности.

Напомним, в четвертьфинале «Арсенал» по сумме двух матчей оказался сильнее итальянского «Наполи», а «Валенсия» выбила из борьбы испанский «Вильярреал».

Финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 состоится 29 мая в Баку.