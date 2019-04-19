Андрей Ромашов, адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, сообщил о нехватке одного из вещественных доказательств.

«Получается, у нас пропал вещдок – стул», — заявил Ромашов, слова которого приводит «Чемпионат». Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку. «Когда говорят, что оторвана спинка, стул расшатан и так далее, то этим хотят подчеркнуть силу удара», — пояснил специалист.

Напомним, инцидент произошел 8 октября 2018 года в кафе «Кофемания», которое располагается в центре Москвы. После бурной ночи компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева шумела и непристойно себя вела. Директор департамента Минпромторга Денис Пак сделал компании замечание, на что Кокорин ударил его стулом, а затем от рук Мамаева и Протасовицкого пострадал подоспевший директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.