В Краснодаре состоится ледовое шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Мероприятие будет проходить сегодня, 20 апреля. Сайт Первого канала будет вести прямую трансляцию. Сообщается, что будут показаны все выступления участников и лучшие моменты.

Главным действующим лицом шоу будет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. После того, как спортсменка одержала победу на чемпионате мира в Сайтаме, спрос на билеты резко увеличился. В связи с этим организаторы приняли решение повторить шоу 21 апреля.

Помимо Загитовой в мероприятии примут участие и другие ученики Тутберидзе: Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Алена Косторная, а также дочь тренера Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. В качестве приглашенных гостей на афише значатся Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.