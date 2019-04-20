В Санкт-Петербурге состоится турнир UFC Fight Night 149. Соревнования будут проходить в спорткомлексе «Юбилейный» сегодня, 20 апреля. Начало мероприятия запланировано на 17:00.

Приблизительно в 21.30 пройдет один из самых интересных боев вечера, поединок двух супертяжей: россиянин Сергей Павлович сразится с бразильцем Марсело Голмом.

Накануне турнира все участники соревнований поучаствовали в открытом взвешивании.

Бойцы, которые встретятся в главном поединке вечера, Алистар Оверим и Алексей Олейник также прошли процедуру: россиянин оказался легче своего противника почти на 4 килограмма. Вес Оверима составил 245 фунтов, в то время как вес Олейника — 237.

Россиянин Ислам Махачев весит столько же, сколько его соперник Арман Царукян — 155 фунтов. Равное количество фунтов и у представительниц женской пары турнира Антонины Шевченко и Роксаны Модаффери — по 125.