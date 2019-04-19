Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Селюк сообщил, что информация о будущем футболиста появится примерно через десять или пятнадцать дней. «Есть реальный вариант с российским чемпионатом», — заявил агент, слова которого приводит «Рейтинг букмекеров». Селюк не стал раскрывать подробности, так как есть некоторые нюансы, которые ещё предстоит решить. Агент подчеркнул, что речь идёт о юридических формальностях.

Напомним, предыдущим клубом, за который выступал Туре, был греческий «Олимпиакос». Игрок покинул команду в декабре прошлого года. До этого 35-летний полузащитник входил в состав «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити».