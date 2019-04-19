Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих любимых сериалах.

Спортсменка сообщила, что любит отечественные сериалы, и призналась, что у многих её знакомых это вызывает недоумение. «А я кайфую. «Интернов» я пересмотрела уже раза три», — сказала Касаткина, слова которой приводит ФТР. Теннисистка добавила, что смотрит почти все отечественные сериалы, даже если рецензии на них не очень положительные.

Касаткина пояснила, что зарубежные фильмы и сериалы ей нравятся меньше. Спортсменка не смотрит даже самый популярный сериал современности «Игру престолов». «Я вообще не понимаю, что там происходит. Не хочу даже начинать, вдруг понравится, я же не оторвусь, а там столько сезонов», — заявила Касаткина и добавила, что смотрела первую серию, но это её не зацепило.