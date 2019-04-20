Сборная России по хоккею встретится со Швейцарией в матче Еврочелленджа. Игра будет проходить в Сочи на стадионе «Шайба» сегодня, 20 апреля, и начнётся в 16:00 по московскому времени.

Данная встреча станет второй: в четверг, 18 апреля, Россия обыграла Швейцарию с разгромным счётом 5:2.

В составе россиян по шайбе забросили Дамир Жафьяров с передачи Александра Барабанова, Динар Хафизуллин в большинстве с передач Владимира Ткачева и Сергея Плотникова, Александр Барабанов в большинстве с передач тех же игроков, Денис Алексеев с передач Наиля Якупова и Егора Яковлева и Анатолий Голышев.

У швейцарцев дублем отличился Алессио Бертажия.

В число 25 игроков, вызванных в сборную на ближайшие матчи, попали защитники СКА Артем Зуб и Динар Хафизуллин. Также состав российской команды пополнили форварды Наиль Якупов, Александр Барабанов и Сергей Плотников.

Те хоккеисты, который не попали в заявку на игры со швейцарцами, будут готовиться к следующим матчам на базе в Новогорске. Еврочелледж станет одной из ступеней подготовки команды к чемпионату мира по хоккею в мае 2019 года.