Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Очень доволен доволен, на 100% это лучшая победа в карьере, — заявил Медведев в эфире телеканала «Евроспорт 1″. — Не столько по уровню игры, сколько по результату – выйти в первый полуфинал «Мастерса», выиграв у первой ракетки мира, — это нечто».

Россиянин признался, что в какой-то момент матча начал нервничать. Также Медведев прокомментировал, почему ему понадобилась медпауза в третьем сете. Спортсмен заверил, что ничего серьёзного не произошло, и к полуфиналу он точно восстановится.

Напомним, встреча Медведева и Джоковича завершилась в трёх партиях со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. За это время Медведев трижды подал навылет и совершил две двойные ошибки, а также реализовал пять из десяти брейк-пойнов. Джокович записал на свой счёт четыре эйса, три двойные ошибки и два брейка.