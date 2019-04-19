Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить пятый матч серии плей-офф Кубка Стэнли.

Как сообщил главный тренер «Каролины» Род Бриндамор, участие россиянина в матче ставится под сомнение.

Напомним, 15 апреля, в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли Андрей Свечников подрался с нападающим «Вашингтона«, россиянином Александром Овечкиным. Форвард «Кэпиталс» отправил 19-летнего хоккеиста в нокаут, больше в матче Свечников не выходил. Инцидент произошел в первом периоде матча. «Каролина» выиграла встречу со счетом 5:0 и сократила отставание в серии.

Игрок прошел обследование в больнице, врачи подозревают сотрясение мозга.