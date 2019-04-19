В Балашихе завершился второй период хоккейного матча между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Номинальные хозяева встречи выигрывают со счётом 2:1.

Единственную шайбу во втором периоде забросил Кирилл Капризов, получивший передачу от Ивана Телегина.

Напомним, игрокам «Авангарда» удалось открыть счёт на 12-й минуте встречи: отличился Сергей Шумаков, реализовавший большинство. В роли ассистента выступил Сергей Широков. Незадолго до ухода на перерыв омичам удалось удвоить своё преимущество: гол на свой счёт записал Коди Франсон.

Предыдущие три игры завершились победой ЦСКА. В первой встрече в Москве команда Игоря Никитина победила со счетом 5:2. Вторая игра выдалась менее результативный — армейцы оформили перевес лишь ближе к концу встречи, победив со счетом 3:0. В третьем матче в Балашихе также были сильнее москвичи, победив номинальных хозяев 2:0.