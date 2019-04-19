Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Монако

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча завершилась в трёх партиях со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. За это время Медведев трижды подал навылет и совершил две двойные ошибки, а также реализовал пять из десяти брейк-пойнов. Джокович записал на свой счёт четыре эйса, три двойные ошибки и два брейка.

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина

Московский ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в четвертом матче серии. Армейцы победили во всех четырех поединках и уверенно завоевали трофей. Однако последняя игра получилась для армейцев непростой: москвичи проигрывали со счётом 2:0 по ходу встречи и смогли одержать верх лишь в овертайме.

Илья Авербух сообщил, что поставит новую программу для Елизаветы Туктамышевой

Призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух сообщил, что будет ставить короткую программу Елизавете Туктамышевой для нового сезона. В следующем году сотрудничество Авербуха с фигуристками группы Алексея Мишина продолжится: он вновь поставит произвольную программу Софье Самодуровой, а также займется короткой программой Елизаветы Туктамышевой.

Медведева выступила в откровенном костюме

Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала новый показательный номер. В Корее на шоу Ice Fantasia 2019 Медведева выступила под песню известной американской певицы Арианы Гранде «7 Rings» из нового альбома Thank U, Next. Фигуристка появилась на льду в откровенном костюме розового цвета, который ранее стал предметом обсуждений среди болельщиков.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC

Бойцы смешанного стиля, которые выступят на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, поучаствовали в открытом взвешивании накануне боев. Бойцы, которые встретятся в главном поединке вечера, Алистар Оверим и Алексей Олейник также прошли процедуру: россиянин оказался легче своего противника почти на 4 килограмма. Вес Оверима составил 245 фунтов, в то время как вес Олейника — 237.

Лионель Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов. Во вторник «Барселона» на «Камп Ноу» сыграла в четвертьфинале ЛЧ с английским клубом «Манчестер Юнайтед»: Месси забил два гола из трех. Итоговый счет составил 3:0 и это позволило «Барсе» пройти в полуфинал турнира. В первом матче против манкунианцев Месси получил травму носа.