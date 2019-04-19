«Анжи» на стадионе в Каспийске принимал грозненский «Ахмат» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра закончилась победой гостей с минимальным счётом 1:0.

Командам не удалось показать результативный футбол: в первом тайме соперники не смогли открыть счёт. Во втором игровом отрезке мяч тоже не сразу оказался в воротах: забить единственный гол удалось лишь на 77-1 минуте. Автором единственного гола стал полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, получивший результативную передачу от бразильского хавбека Раванелли.

После победы в активе «Ахмата» числится 33 очка, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Анжи» идёт на пятнадцатом месте и имеет всего девятнадцать очков.

В следующем туре команда из Грозного дома встретится с «Краснодаром», а махачкалинцы в гостях сыграют с московским ЦСКА.