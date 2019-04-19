Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» пригласил на матч с «Монако» пожарных, принимавших участие в тушении пожара в соборе Нотр-дам де Пари.

Как сообщает газета Parisien, матч 33-го тура чемпионата Франции посетят около пятисот пожарных. Отмечается, что двое из них нанесут первый символический удар по мячу. Футболисты «ПСЖ» появятся на поле в футболках, посвященных трагедии.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» поможет восстановлению сгоревшего Собора Парижской богоматери, организовав сбор средств. Заявление появилось на официальном сайте команды. Согласно ему, «ПСЖ» привлечет к сбору средств самих представителей клуба, партнеров и болельщиков команды.

Помимо этого, представители парижан также восхитились работой пожарных, которые тушили пламя более 10 часов и полностью устранили огонь только утром.