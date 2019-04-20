«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимает «Даллас Старз» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра проходит на стадионе «Бриджстоун-Арена», на данный момент счёт в серии равный: 2-2.

«Нэшвиллу» не удалось победить в первом матче серии, однако вторая и третья встреча прошли для команды успешно. Клуб вышел вперёд в серии, однако в четвёртой игре «Далласу» удалось отыграть отставание.

В предыдущей встрече «Даллас» разгромил «Нэшвилл» со счётом 5:1. Исход матча был решён уже в первом периоде: к 14-й минуте «Даллас» вёл со счётом 4:0. Заброшенные шайбы занесли себе в актив Роопе Хинц, Эндрю Кольяно, Маттс Цуккарелло и российский форвард Александр Радулов.

Во втором периоде Хинц стал автором ещё одного гола и оформил дубль. Игрокам «Нэшвилла» удалось забить лишь гол престижа: в заключительном игровом отрезке отличился Роман Йози, игра в это время шла в формате «4 на 4».