«Калгари Флэймз» на домашнем льду принимает «Колорадо Эвеланш» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра проходит на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари, «Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-1. Если гости одержат победу в сегодняшнем поединке, «Калгари» завершит выступление в Кубке Стэнли.

Игрокам «Калгари» удалось одержать победу лишь в первой встрече серии. В трёх последующих играх «Колорадо» оказался сильнее. В предыдущем матче клуб из Денвера одержал победу со счётом 3:2 в овертайме.

Первая шайба была заброшена лишь в начале второго периода: нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм точным броском поразил ворота «Колорадо». На 47-й минуте гостям удалось удвоить преимущество благодаря голу Дерека Райана.Однако игроки «Колорадо» смогли отыграть сначала одну шайбу, затем и вторую. Отличились Ти Джей Комфер и Микко Рантанен. В основное время матча победитель выявлен не был, поэтому игра перешла в овертайм.