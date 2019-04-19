В Балашихе завершился четвертый матч между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:2 в овертайме. Таким образом, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Игрокам «Авангарда» удалось открыть счёт на 12-й минуте встречи: отличился Сергей Шумаков, реализовавший большинство. В роли ассистента выступил Сергей Широков. Незадолго до ухода на перерыв омичам удалось удвоить своё преимущество: гол на свой счёт записал Коди Франсон.

Единственную шайбу во втором периоде забросил Кирилл Капризов, получивший передачу от Ивана Телегина. В заключительном игровом отрезке армейцы смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. Шайбу с передачи Александра Попова забросил Константин Окулов.

В дополнительное время удача оказалась на стороне москвичей, автором победного гола стал Максим Мамин.