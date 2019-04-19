Хоккейный клуб СКА поздравил московский ЦСКА с победой в финале Кубка Гагарина. Московские армейцы одержали верх над омским «Авангардом», выиграв в четырех матчах подряд.

«Поздравляем ЦСКА с первым Кубком Гагарина! Поборемся в следующем сезоне!» — написала пресс-служба петербургского клуба в «Твиттере».

Поздравляем @hccska с первым Кубком Гагарина! Поборемся в следующем сезоне! pic.twitter.com/BM8ik82LCV — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 19, 2019

Напомним, заключительный матч между ЦСКА и «Авангардом» завершился со счётом 3:2 в овертайме. Эта игра стала для армейцев самой сложной в серии: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи. Во втором периоде москвичам удалось отыграть одну шайбу, а в третьем — сравнять счёт. Выявить победителя в основное время команды не смогли, поэтому встреча перешла в овертайм.

В дополнительное время столичная команда оказалась более успешной: победную шайбу забросил Максим Мамин.

Напомним, ранее ЦСКА выбил СКА из Кубка Гагарина.